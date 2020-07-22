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شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بمواطن يبيع وقود مركبات غير مطابق للمواصفات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهرت وزارة التجارة بمواطن يدعى " عبد العزيز بن حسين " ، وذلك بعد إثبات قيامه ببيع وقود مركبات غير مطابق للمواصفات والمقاييس في الرياض.
وقررت المحكمة الجزائية بالرياض، فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة شهرًا، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
يذكر أن وزارة التجارة تمنح مكافأة مالية للمبلغين عن جريمة التستر التجاري، تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
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