رئيس منظمة أفريقيا المستقبل الليبية: سررنا بنبأ سلامة خادم الحرمين

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعرب رئيس منظمة أفريقيا المستقبل الليبية جمال احمد شعيب، عن سعادته بنبأ تماثل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للشفاء. أعرب رئيس منظمة أفريقيا المستقبل الليبية جمال احمد شعيب، عن سعادته بنبأ تماثل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للشفاء. وقال شعيب: " لقد سررنا بنبأ سلامة وصحة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعد أن منّ المولى على جلالته بالشفاء، سائلين الله عزّ وجلّ أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة وقيادتها جميعاً من كل سوء ومكروه " .

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