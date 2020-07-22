شكرا لمتابعة خبر عن 10 حالات وفاة بـ«كورونا» في الرياض و 3 حالات بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة، عن المناطق التي توزعت فيها حالات الوفاة بفيروس كورونا والتي تم تسجيلها، يوم الثلاثاء؛ حيث تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء كشفت وزارة الصحة، عن المناطق التي توزعت فيها حالات الوفاة بفيروس كورونا والتي تم تسجيلها، يوم الثلاثاء؛ حيث تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد إلى 2557 حالة وفاة. وتوزعت الحالات في المملكة كالتالي: توفي 10 منهم في الرياض، و4 في حائل، و3 في جدة، و2 في كل من الهفوف والدمام والقطيف وأبو عريش وصبيا، ومتوفى واحد في كل من بيش وعرعر ووادي الدواسر وعنيزة والباحة والرس وسكاكا.

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