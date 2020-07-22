اخبار السعوديه

نقل أول لقاح روسي ضد كورونا إلى المملكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن نقل أول لقاح روسي ضد إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأ مسؤولون روسيون، إنتاج لقاح يقي من ، وتجربته في روسيا وعدد من دول العالم من بينها المملكة، من أجل إتمام التجارب السريرية لاعتماد اللقاح.

ومن جانبه، ذكر الكاتب الروسي ميخائيل سيرغييف أن  اللقاح الروسي ينقل إلى المملكة للاختبار الأخير "، لافتا:" يحاول المسؤولون الروس ضمان أولوية روسيا في تطعيم السكان ضد كوفيد-19 ".

وأوضح أن الجدول الزمني النموذجي لتجربة اللقاح يتطلب سنوات من البحث التفصيلي، فروسيا مستعدة لتسليم اللقاح للاختبار الدولي في غضون أسبوعين.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقل أول لقاح روسي ضد كورونا إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا