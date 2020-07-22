شكرا لمتابعة خبر عن نقل أول لقاح روسي ضد كورونا إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأ مسؤولون روسيون، إنتاج لقاح يقي من فيروس كورونا المستجد ، وتجربته في روسيا وعدد من دول العالم من بينها المملكة، من أجل إتمام التجارب السريرية لاعتماد اللقاح.

ومن جانبه، ذكر الكاتب الروسي ميخائيل سيرغييف أن اللقاح الروسي ينقل إلى المملكة للاختبار الأخير "، لافتا:" يحاول المسؤولون الروس ضمان أولوية روسيا في تطعيم السكان ضد كوفيد-19 ".

وأوضح أن الجدول الزمني النموذجي لتجربة اللقاح يتطلب سنوات من البحث التفصيلي، فروسيا مستعدة لتسليم اللقاح للاختبار الدولي في غضون أسبوعين.