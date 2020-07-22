شاهد.. الظهور الأول للملك سلمان بعد الفحوصات الطبية يبهج المواطنين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- جلسه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- جلسه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. وتفاعل المواطنين عبر منصات التفاعل الاجتماعي مع ظهور خادم الحرمين الشريفين بحالة جيدة بعد دخوله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية . وأمطرت منصة "تويتر" بالدعوات لخادم الحرمين الشريفين؛ متمنين له دوام الصحة. Advertisements

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