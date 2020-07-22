شكرا لمتابعة خبر عن مدارس الطيران تضلل الشباب بالترويج لوظائف ومرتبات خيالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر خبراء من بعض مدراس الطيران التي تروج عبر برامجها التسويقية المضللة بأن الوظيفة مضمونة لخريجيها (بعد حصولهم على دورة تأهيلية لطائرة إيرباص ٣٢٠).

وذكر حساب عشاق عالم الطيران على " تويتر " إن هذه المدارس يركزون في موادهم الدعائية على ترويج أرقام فلكية غير صحيحة ولا واقعية من رواتب للطيارين بعد التخرج مباشرة .

وأضاف : لذلك، يأتي في محاولة لإغراء الشباب المقبل على الإنخراط في قطاع الطيران للدراسة في مدارسهم بتكاليف باهظة تصل إلى نصف مليون ريال.

كما يتم تنفيذ هذه الحملات التسويقية التجارية البحتة، في ظل تكدس مئات الطيارين السعوديين الحاصلين على رخص الطيران التجاري و العاطلين عن العمل .