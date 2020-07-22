شكرا لمتابعة خبر عن صحة البيئة ببلدية خميس مشيط: تصادر وتتلف طن وربع من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الأدمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أتلفت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو 1271كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني بأن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين

و بين آل خويلد أنه تم رصد 31 مخالفة صحية بجانب اغلاق 8 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية و المهنية ، وقد بلغت عدد العينات الغذائيه العشوائية الي تم فحصها في مختبر البلدية العام 64 عينة تم سحبها من مختلف المراكز والاسواق التجارية وذلك بعد اكثر من 280 جولة ميدانية قام بها مراقبي صحة البيئة خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي ، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لاتقل عن متر بين كل متسوق وآخر بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق .

الجدير بالذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية و المهنية و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

Advertisements

وإذ تدعو البلدية جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .