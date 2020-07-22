الخطوات الكاملة للاستعلام عن البيانات المالية من مؤسسة التقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها في حالة الاستعلام عن البيانات المالية أو بيانات المستفيدين.

وكشفت المؤسسة العامة للتقاعد، في تقريرها السنوي الذي شاركته عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أنها تخدم نحو ٥٢٠ ألف مستفيد، مشيرة إلى أنّه يقصد بالمستفيد كل من تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش المتوفى وفق أنظمة التقاعد.

الاستعلام عن البيانات المالية

وبيَّنت المؤسسة العامة للتقاعد، أن هذه الخدمة يمكن من خلالها استعراض البيانات المالية التي تمت على الحساب التقاعدي وكذلك الحصول على كشف حساب مفصل بعمليات التحويل السريع ورقم الحساب ومبلغ التحويل وتاريخ تحويل المبالغ المالية للحساب البنكي، وتشمل هذه الخدمة الإطلاع على :

- الاسم

- رقم الهوية

- اسم البنك

- رقم الحساب البنكي "IBAN"

- مقدار آخر راتب

- مقدار المعاش التقاعدي

- تاريخ الإيداع

- عرض معلومات مفصلة (المتقاعد– المستفيد– قائم بالصرف عن مستفيد) بتفاصيل الاستقطاعات وسببها

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، إجراءات وخطوات الاستفادة من هذه الخدمة وذلك عبر اتباع النقاط التالية:

- ادخل لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.

- اضغط على أيقونة «تسجيل الدخول».

- اختر تسجيل الدخول للأفراد.

- قم باختيار «بيانات مالية» من القائمة في يمين الشاشة.

- تحديد «بيانات مالية» أو « كشف حساب»

- حدد تاريخ بداية الكشف وتاريخ نهاية الكشف

- انقر على زر «عرض».

الاستعلام عن بيانات المستفيدين

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أن هذه الخدمة تسمح للمستفيد والقائم بالصرف عن مستفيد بعرض بيانات المستفيدين له بالتفاصيل الخاصة، وتشمل هذه الخدمة الاطلاع على:

- اسم المستفيد

- رقم الوكالة

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- تاريخ بداية الوكالة

- تاريخ انتهاء الوكالة اسم

- القائم بالصرف

- العلاقة بالمتقاعد

- قيمة المعاش الشهري

- حالة المعاش

- اسم القائم بالصرف

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، إجراءات وخطوات الاستفادة من هذه الخدمة وذلك عبر اتباع النقاط التالية :

- ادخل لموقع المؤسسة العامة للتقاعد

- اضغط على زر «تسجيل الدخول»

- اختر تسجيل الدخول للأفراد

- قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور،

- انقر على زر دخول

- اختيار «بيانات المستفيدين» من القائمة الرئيسية بيمين الشاشة.

كما شرحت المؤسسة العامة للتقاعد، طريقة وآلية الاستفادة من خدمة «تخصيص المستفيدين» التي تتيح لورثة المتقاعد المتوفى، التقدم بطلب لتخصيص المستفيدين المستحقين لتسوية المعاش عبر بوابة التقاعد الرقمية وإدخال البيانات الأساسية، ويتم التحقق من صحتها واستيفاء البيانات المتبقية عبر التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، إجراءات وخطوات الاستفادة من هذه الخدمة وذلك عبر اتباع النقاط التالية :

- ادخل لموقع المؤسسة العامة للتقاعد

- اضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية» في أعلى الصفحة.

- قم بتسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

- حدد خدمات «زائر»

- اضغط على خدمة «تخصيص المستفيدين».

- قم بإدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

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