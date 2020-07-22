لجنة مكافحة المخدرات تعدد مخاطر «الكبتاجون»: ينتهي بالوفاة

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مخاطر مادة الكبتاجون، مشيرة إلى أنّه يسبب إعاقة مستديمة في الجسم، ويدمر الخلايا العصبية بالمخ، ويؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، وقال الحساب الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر موقع «تويتر»: «الكبتاجون مادة شديدة السُّمية تدمر الخلايا العصبية وتفرز عدة مواد تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، وتُدمر الخلايا العصبية بالمخ؛ وتتسبب بالإصابة في السكتة القلبية، حيث أدرجته منظمة الصحة العالمية كأكثر المواد تأثيرًا على العقل».

وأوضح أن الشخص المتعاطي للكبتاجون قد يزيد تركيزه فوق الحد الطبيعي في بداية التعاطي، ولكن لا يلبث أن يفقد القدرة على الفهم والاستيعاب، مضيفة أنه يؤثر على جسم الإنسان بتأثيرات بالغة الصعوبة؛ حيث يسبب القلق والتشتت وعدم الانتباه وارتفاع ضغط الدم، وقد يؤدي إلى الوفاة، وأشار إلى أنه يعتبر من ضمن عائلة «الإمفيتامينات» ويطلق عليه أسماء متعددة تنتشر بين المتعاطين ومن أشهرها: «أبيض، ليموني، أبو قوسين» وغيرها من المسميات.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

شاب بجازان يوثق تعاطيه المخدرات بفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي

بالأسماء.. لجنة مكافحة المخدرات تحظر تداول 3 أدوية طبية