«الأرصاد» تعلن المدن الأعلى والأقل حرارة

رفحاء في المقدمة بـ 48 درجة..
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن المدن الأعلى والأقل في درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وتصدرت رفحاء القائمة بتسجيل 48 درجة مئوية كأعلى حرارة في المملكة، ثم القيصومة والأحساء والمدينة المنورة بـ 47درجة مئوية، ثم الجوف والقصيم 45 درجة مئوية .
كما سجلت أبها والباحة أقل درجة حرارة اليوم في المملكة بـ 30درجة مئوية، ثم خميس مشيط حيث سجلت 31 درجة مئوية.
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