«المرور» يوضح موعد الفحص الفني للمركبات الخاصة الجديدة

أوضح «المرور السعودي»، أنَّ الفحص الفني الدوري إلزاميٌّ كل عام للمركبات ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيجرى لها بعد مرور 3 سنوات.

جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين مفاده: «هل الفحص الفني كل سنة أو ثلاث سنوات مع الاستمارة؟»

وأجاب «المرور» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «مرحبًا بك، نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًا ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.. يسعدنا خدمتك »

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن طريقة تجديد استمارة السيارة تتمثل في عدة خطوات تستلزم شروطًا ضرورية تتمثل في:

– أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.

– أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

– سداد رسوم تجديد الاستمارة، ورسوم التأخير في حالة التطويف «عن كل سنة تأخير 100 ريال».

– التأكُّد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.

طريقة تجديد الاستمارة عبر «أبشر»

ولتجديد استمارة السيارة عبر خدمات الإدارة العامة للمرور من منصة أبشر يجب اتباع الخطوات التالية:

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- ادخل على موقع أبشر

- انقر على خيار «أبشر أفراد».

- سجل بيانات الدخول بالإضافة إلى الرمز المرئي.

- اضغط على تسجيل الدخول.

- أدخِل الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية.

- من خيار خدمات «المركبات» اضغط على «خدمات».

- قم بالنقر على «تجديد رخصة السير».

- ستفتح صفحة بها تفاصيل السيارات الخاصة بك.

- حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة».

- انقر بالموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط على «تجديد الاستمارة».