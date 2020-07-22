طقس الأربعاء: سحب رعدية ممطرة سماء غائمة جزئيًا على عدة مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأربعاء؛ لافتة إلى سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد»، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية 18 -42 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر ونصف أما البحر فسيكون خفيفًا متوسط الموج .