السعودية لمجلس الأمن الدولي: حل القضية الفلسطينية يبدأ من هنا

حمَّل القائم بالأعمال بالإنابة لوفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، مجلس الأمن مسؤولية تاريخية وقانونية تجاه إعمال قراراته ذات الصلة بتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي وجوهرها إقامة الدولة الفلسطينية من خلال الالتزام بتنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وحثَّ الدكتور خالد بن محمد منزلاوي (خلال جلسته المنعقدة افتراضيًا، اليوم، بعنوان: الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية) المجتمع الدولي على الوقوف بحزم تجاه سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم احترامها قرارات مجلس الأمن.

وشدد الدكتور خالد بن محمد منزلاوي على أنَّ المملكة العربية السعودية تؤكد أنَّ أيَّ حل للنزاع ينبغي أن يكون على أساس حل الدولتين ووفقًا للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلالها جميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.