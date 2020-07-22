أمير حائل يدعم عربات food truck

وجه أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بتزويد عربات food truck بالكهرباء مجانا، في المواقع التابعة للأمانة التي يسمح فيها للعربات بمزاولة نشاطاتها. أوضح ذلك وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري، عبر حسابه في تويتر، مشيرا إلى أن هذه البادرة تأتي تشجيعا من أمير المنطقة، وحرصا منه على تذليل الصعاب أمام شباب دوت الخليج.



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