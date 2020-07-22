4 أسباب لتغيير موقع مدينة الأنعام الجديد

وتناول المجلس عددا من القرارات كان منها التوصية على مشاريع الطرق وسرعة إنجاز طريق علي بن أبي طالب ومعرفة أسباب توقف مشروع تقاطع سعد بن خيثمة مع طريق الأمير عبدالمجيد وتحديث البرنامج الزمني لمشروعي كوبري تقاطع عمر بن الخطاب وطريق الملك عبدالله ومشروع توسعة طريق عمر بن الخطاب مع وادي العزيزية.
وطالب المجلس الأمانة فيما يتعلق بالحدائق ، بالتأكيد على المقاولين برفع وتيرة العمل واستخدام أدوات ذات جودة عالية تضمن الاستدامة ومعالجة الميول في حديقة الملك فهد ورفع الصخور فيها حرصا على سلامة مرتاديها، وإلزام المقاولين بمزروعات ونباتات صديقة للبيئة وتطبيق معايير السلامة والأمان في جميع الحدائق.
قربه من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز
لا يبعد عن مخطط الإسكان سوى 4 كلم تقريبا
وقوعه في منطقة تشهد تمددا عمرانيا متوقعا وصوله للموقع خلال 4 سنوات
التشوه البصري لمدخل المدينة
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