أملج تعتمد مخططات الفنديرة

اعتمدت بلدية محافظة تصاميم ومخططات مشروع الواجهة البحرية الذي أطلق عليه اسم «الفنديرة»، الذي سيشكل إضافة للمنطقة التاريخية. وأوضحت البلدية أن مشروع الواجهة البحرية يشتمل على العديد من الخدمات العامة والترفيهية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المشروع يحتوى على مطل على البحر مباشرة ومنحدرات للأشخاص ذوي الإعاقة ورصيف لصيد الأسماك وأماكن للجلوس ومرافق مساندة ومسطحات خضراء مزودة بشبكات ري حديثة. يذكر أن اسم المشروع «الفنديرة» يعود إلى قطعة صخرية كبيرة في البحر يحيط بها الماء من كل الاتجاهات.



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