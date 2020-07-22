عززت أمانة الطائف الكوادر العاملة بنظافة المواقع السياحية لمواكبة التدفق السياحي بالمحافظة، ورفعت أكثر من 10 آلاف طن من النفايات والمبعثرات والهياكل والمخلفات الصلبة وبقايا الهدم والبناء ورفع الحيوانات النافقة. كما عملت الأمانة على معالجة التشوهات البصرية من خلال أكثر من 4500 عمل، شملت إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة والبسطات العشوائية وطمس الكتابات ودهان الأرصفة والجدران. شددت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة أعمال الكنس ورفع المخلفات وإزالة المتروكات ومخرجات المنازل وتنظيف الشوارع والمواقع السياحية والمواقع ذات الارتياد المتزايد، وخصصت في عدد من الأحياء برنامجا لنظافة المواقع والبرحات والساحات المفتوحة ومحيط المتنزهات والحدائق العامة والمواقع البرية، وجرى دعم فرق النظافة بالمواقع السياحية بآليات ثقيلة وخفيفة ومعدات الكنس الآلي والعمالة والضواغط ومركبات النقل والرفع المختلفة، حيث يتم تفريع الحاويات عدة مرات وعلى مدار الساعة. وبينت الأمانة أن خطتها للعمل الصيفي للموسم الحالي تركز على الارتقاء بالوعي بين الزوار، والحرص على الرفع المستمر للنفايات أولا بأول مع تسيير فرق نظافة راجلة بالمرتفعات السياحية، ومواكبة خطة العمل ببرنامج للوقاية الصحية والرش ومكافحة البؤر الحشرية. وأشار المتحدث الرسمي للأمانة إسماعيل إبراهيم إلى أن أعمال التعقيم بالمواقع السياحية مستمرة، كما أن حاويات النفايات يتم تفريغها ورشها مع المنطقة المحيطة بكافة المواقع والأحياء بالمدينة وضواحيها، مع قياس نسبة المخرجات لتعزيز طرق التعامل معها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعزيز خطة العمل الصيفي بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.