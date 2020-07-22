توطين محلات ومنافذ بيع النظارات بنجران



قامت لجنة التوطين بمنطقة نجران بعمل زيارات تفتيشية ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في نشاط بيع النظارات، وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة بنجران، حمد آل منصور أن اللجنة قامت بزيارة 22 محلا على مستوى المنطقة، ووجد أن إعداد العاملين فيها من السعوديين بلغ 23 موظفا منهم موظفة سعودية فقط. وبلغت أعداد الوافدين العاملين في النشاط 28 وافدا من مختلف الجنسيات وتم حصر 7 فرص عمل جاري تجهيزها لشغلها بالكوادر السعودية ، وتجاوزت نسب التوطين في النشاط 45%، وأضاف آل منصور أن محلات بيع النظارات من الأنشطة المستهدفة بالتوطين على مستوى المملكة.

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