تكثيف الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الحجاج

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستستقبل الحجاج خلال موسم حج هذا العام، بدءا من اليوم (الثامن) وحتى يوم (الثاني عشر) من شهر ذي الحجة، وسط إجراءات وتدابير احترازية حفاظاً على حصة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، من خلال فرق متابعة الحشود بالرئاسة، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لتطبيق تلك الإجراءات، لتحقيق الأهداف المحددة خلال حج هذا العام، والتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل طمأنينة ويسر، مبينا أن من ضمن تلك الإجراءات جانب تعقم وتطهير الحرمين الشريفين، حيث يتم تطهيرهما وتعقيمهما 10 مرات يوميا، ويزيد ذلك عند الطوارئ والحاجة من خلال 3500 عامل جندوا من أجل ذلك.

وكشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال اللقاء الإعلامي السنوي لاستعراض خطة الرئاسة لموسم الحج، عن تخصيص خطة استثنائية لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة يوم عرفة وفق عدد من الإجراءات والبروتوكولات الصحية تشمل التعقيم والتباعد الجسدي، مؤكدا أن مراحل تصنيع كسوة الكعبة المشرفة في مصنع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة لم تتأثر بجائحة كورونا، ولم يتوقف العمل في المصنع، حيث تم الانتهاء من صنع الكسوة في الوقت المحدد. وقال السديس: تم اعتماد الخطة التشغيلية للرئاسة والتي ركزت على تطبيق وتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للشروط الصحية للحفاظ على سلامة وصحة الحجاج، وأكد أن الرئاسة عكفت خلال الأشهر الماضية على دراسة الخطط الميدانية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لاعتماد الخطة التشغيلية.