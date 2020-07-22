تكثيف الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الحجاج

وكشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال اللقاء الإعلامي السنوي لاستعراض خطة الرئاسة لموسم الحج، عن تخصيص خطة استثنائية لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة يوم عرفة وفق عدد من الإجراءات والبروتوكولات الصحية تشمل التعقيم والتباعد الجسدي، مؤكدا أن مراحل تصنيع كسوة الكعبة المشرفة في مصنع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة لم تتأثر بجائحة كورونا، ولم يتوقف العمل في المصنع، حيث تم الانتهاء من صنع الكسوة في الوقت المحدد. وقال السديس: تم اعتماد الخطة التشغيلية للرئاسة والتي ركزت على تطبيق وتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للشروط الصحية للحفاظ على سلامة وصحة الحجاج، وأكد أن الرئاسة عكفت خلال الأشهر الماضية على دراسة الخطط الميدانية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لاعتماد الخطة التشغيلية.
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