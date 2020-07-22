90 تخصصا في الكليات والمعاهد التقنية

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تجاوز عدد التخصصات المعتمدة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية 90 تخصصاً منها 56 تخصصاً للكليات التقنية بواقع 16 تخصصاً للبكالوريوس، و44 تخصصاً للدبلوم، و25 تخصصاً في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد.

وأكدت المؤسسة سعيها إلى تطويـر وتحديث مناهجها وبرامجها التدريبية من خلال الإدارة العامة للمناهج، وأيضاً تنفيذهـا بالطريقـة التـي تتفـق مـع سياسـاتها وأهدافهـا المستقبلية.

ويتـم ذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة من أجل إيجاد بيئة تدريبية جاذبة لأبناء وبنات دوت الخليج وبالتالي تأهيلهم لسوق العمل، حيث استحدثت المؤسسة، مؤخرا، العديد من التخصصات النوعية من أبرزها: الأمن السيبراني، تقنية القطارات، وصيانة الطائرات.

تقويـم ومراجعـة

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تُعد المؤسسة الخطـط والحقائـب والبرامـج التدريبيـة للقطاعـات المختلفة اعتماداً على المعايير المهنية وحاجـة الكفايـات التدريبيـة، بالإضافة إلـى تقويـم ومراجعـة واعتمـاد البرامـج التدريبيـة فـي قطاع التدريب الأهلي، التي بلغت 37 طلب اعتماد، ومعادلـة البرامـج والشـهادات الاحترافية، حيث تمّت معادلة أكثر من 1700 برنامج خلال العام الماضي.

برامج وتخصصات

يذكر أن الكليات التقنية التابعة للمؤسسة بالمملكة ستصل خلال العام التدريبي المقبل إلى 62 كلية تقنية للبنين و29 كلية تقنية للبنات، وتسعى المؤسسة من خلالها لتوفير خدمة التدريب في عدد من البرامج والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل.