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تحويل موظفي الإحصاء من الخدمة المدنية إلى نظام العمل

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علمت «دوت الخليج» أن الهيئة العامة للإحصاء، بصدد التعاقد مع بيت خبرة للإعداد لتنفيذ مشروع يستهدف تحويل موظفي الهيئة من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل السعودي.

وبحسب المصادر، يأتي المشروع ضمن مرحلة التحول الحالية في قطاع الموارد البشرية، ولأهمية هذا القطاع وعلاقتة الوثيقة بكل موظفي الهيئة، ولما كان من ضمن مراحل التحول مرحلة تحويل موظفي الهيئة من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل السعودي، مع المحافظة على أخذ الموافقات الرسمية ومراعاة النواحي القانونية سواء قبل التحول أو أثناءه أو بعد التحول، وهذه المرحلة مهمة ومهمة جدا ولها تأثير وتبعات لكل الموظفين.

أهداف ومخرجات المشروع

تحويل موظفي الهيئة من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل

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المحافظة على أخذ الموافقات الرسمية

مراعاة النواحي القانونية قبل وبعد التحول

تلافي تأثير وتبعات النقل لكل الموظفين


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