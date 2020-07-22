14 ألف مستفيد من ملتقى التخصصات

اختتم، مساء أول أمس، ملتقى التخصصات الرقمي الرابع عشر، والذي أقامه برنامج مستقبلي التابع لجمعية القطيف الخيرية، بحضور 14866 مستفيدا من العروض المباشرة وأكثر من 12 ألف مشاهد على اليوتيوب على مدى 6 أيام متواصلة بدأت من الثلاثاء الماضي. ويعرض الملتقى الذي يقام سنويا العديد من الأركان من مختلف التخصصات الهندسية والصحية والإدارية وكذلك التقنية، ويشرف على هذا الملتقى طلاب وطالبات المرحلة الجامعية، حيث يعرضون عبرها تخصصاتهم وطبيعتها وتجربة الحياة الجامعية، ويتيح هذا المعرض الفرصة لمناقشة جميع تفاصيل التخصصات الأكاديمية وجها لوجه مع الطلاب الجامعيين وأخذ المعلومات الكافية من مصدرها.



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