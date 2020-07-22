فرق رقابية لتطبيق اشتراطات السياحة على الأنشطة البحرية

بدأت فرق رقابية من عدة جهات جولات ميدانية على الأنشطة البحرية في مدينة جدة، وذلك لضمان تطبيقها كافة الاشتراطات الاحترازية لحماية مرتادي تلك الأماكن، ولضمان تطبيق اشتراطات وزارة السياحة على الأنشطة الرياضية البحرية، وفي حالة المخالفة يتم تقييد غرامة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، حسب المتبع من قبل الجهات المختصة.

أدوات شخصية

جرى إلزام الأنشطة البحرية في جدة بتطبيق 9 اشتراطات مختصة بالعاملين والممارسين لتلك الهواية واطلعت "دوت الخليج" على تلك الاشتراطات التي شملت، توفير الأدوات الشخصية لكل مرتاد للبحر، مثل أدوات الغوص والسباحة، وعدم استخدام أدوات الغير، والأدوات التي تزودهم بها الجهة المنظمة، وفيما يتعلق بالدبابات البحرية، لا بد أن تقتصر على شخص واحد بعد كل استخدام، ويقوم العامل بتطهير الدباب قبل ركوبه من قبل شخص آخر.

مواقع التأجير

أكدت الوزارة أنه فيما يخص السباحة الشاطئية، لا يسمح بها في الوقت الراهن وتأجيلها إلى مرحلة لاحقة بعد انحسار كورونا، وذلك لصعوبة تحقيق التباعد الاجتماعي فيها، أما ما يخص الدخول لموقع تأجير اليخوت والدبابات فاشترطت عمل نقطة فحص عند المدخل الرئيسي، يتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتأكد من عدم وجود أعراض تنفسية لمرتادي تلك الأنشطة.

عمال ومرتادون

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شددت الوزارة، أنه يجب على العمال والمرتادين الإفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى، إلى جانب الإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية "الكحة وضيق التنفس" تحديد بيانات وأرقام التواصل للحالة لنقلها للمستشفى، أما ما يخص سكن العاملين، فلا بد من تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص لهم، لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معه من قبل الجهات المختصة.

الرحلات واليخوت

اشترطت الوزارة على اليخوت الصغيرة أن يتم تأجيرها لأسرة واحدة وتطهير القارب بعد مغادرتهم، وقبل ركوبها من قبل آخرين، مع تقليل الطاقة الاستيعابية إلى النصف أو بما يضمن التباعد الاجتماعي بين الأفراد وطاقم السفينة، وتأخير عودة الرحلات البحرية كالسفن الكبيرة التي يقام عليها الحفلات والمناسبات.

الموظفون

أكدت الوزارة أنه على العاملين الالتزام بلبس الكمامات في جميع الأوقات وتشجيع الموظفين الأكثر عرضة للخطر على العمل من المنزل عن بعد، والالتزام بتطهير الأسطح البيئية كل يوم مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس خاصة فترة العمل، مثل محطة الاستقبال وكابينة القيادة لليخوت والسفن ومقاعد الجلوس وأماكن الانتظار ومقابض الأبواب وطاولات الطعام والمقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه وبعد كل استخدام.