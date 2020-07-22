الألعاب النارية تضيء سماء بللسمر وتفتح المتاحف لاستقبال الزوار

اختتمت أمس فعاليات صيف بلسمر شمال منطقة عسير، بحضور رئيس البلدية الدكتور حزام بن قبلان ورئيس المجلس البلدي ظافر آل جرمان وعدد من الأهالي والزوار، حيث أضاءت الألعاب النارية في متنزة خلقة سماء المركز، بحضور أكثر من 150 عائلة من داخل وخارج بلسمر وسط الأجواء المعتدلة خاصة بعد موجة الأمطار التي جذبت العائلات للتنزه بحذر.

كما فتحت المتاحف الخاصة أبوابها لاستقبال الزوار في كل من متحف عوض بن يموز ومتحف مفرح بن عبدالله ومتحف سالم بن دبا، وذلك للحفاظ على الموروث الشعبي واطلاع الأجيال على ما كان عليه الآباء والأجداد.

مهرجان البر

أقيم مهرجان البر السادس الذي شهد تفاعلا كبيرا من الزوار ومبيعات مميزة، كما شهد مشاركة العديد من المزارعين وعرض أفضل أنواع البر.

Advertisements

وحظي بإقبال وإقامة فعاليات مصاحبة متنوعة، حيث أقيم سباق الفروسية الثاني وسط الإجراءات الاحترازية وتم تكريم الفائزين بالسباق.

وأضاف قبلان أن البلدية اتخذت كافة الاستعدادات والترتيبات والاحترازات لفعاليات الصيف في بلسمر ضمن محافظات المنطقة تحت شعار «نتنزه بحذر» ضمن مبادرة نشامى عسير «حسن الوفادة».

مشيرا إلى أن البلدية تعمل وفق ما خطط له مع كافة اللجان العاملة في برامج الصيف ليتم تقديم الخدمات المأمولة من البلدية وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي والتي تهدف إلى الحرص على تقديم الخدمات للمواطنين والزوار.