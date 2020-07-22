الألعاب النارية تضيء سماء بللسمر وتفتح المتاحف لاستقبال الزوار

كما فتحت المتاحف الخاصة أبوابها لاستقبال الزوار في كل من متحف عوض بن يموز ومتحف مفرح بن عبدالله ومتحف سالم بن دبا، وذلك للحفاظ على الموروث الشعبي واطلاع الأجيال على ما كان عليه الآباء والأجداد.
مهرجان البر
أقيم مهرجان البر السادس الذي شهد تفاعلا كبيرا من الزوار ومبيعات مميزة، كما شهد مشاركة العديد من المزارعين وعرض أفضل أنواع البر.
وحظي بإقبال وإقامة فعاليات مصاحبة متنوعة، حيث أقيم سباق الفروسية الثاني وسط الإجراءات الاحترازية وتم تكريم الفائزين بالسباق.
وأضاف قبلان أن البلدية اتخذت كافة الاستعدادات والترتيبات والاحترازات لفعاليات الصيف في بلسمر ضمن محافظات المنطقة تحت شعار «نتنزه بحذر» ضمن مبادرة نشامى عسير «حسن الوفادة».
مشيرا إلى أن البلدية تعمل وفق ما خطط له مع كافة اللجان العاملة في برامج الصيف ليتم تقديم الخدمات المأمولة من البلدية وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي والتي تهدف إلى الحرص على تقديم الخدمات للمواطنين والزوار.
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