أمطار عسير تتواصل وترفع منسوب السدود

وشهدت المتنزهات والحدائق توافد العديد من العائلات للتنزه والاستمتاع وسط إطلاق الجهات المعنية شعار نتنزه بحذر للمصطافين والسياح.
ورفعت الأمطار منسوب المياه بالعديد من السدود والآبار بالمنطقة وفتحت الجهات المعنية بعض السدود لتحفيف المياه بها.
أمطار غزيزة
قال الناطق الرسمي لمدني عسير النقيب محمد السيد لـ»دوت الخليج» إن الأمطار التي هطلت على المنطقة، أمس ومساء أمس الأول، بغزارة شملت طريب والعرين وسراة عبيدة وأحد رفيدة ومدينة أبها وخميس مشيط وتنومة والبرك وتثليث وظهران الجنوب والحرجة وبيشة والنماص وبلقرن وسالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب.
تنبيهات
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها حتى اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية كتساقط للبرد وجريان السيول.
وأهاب النقيب السيد بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.
الأمطار على عسير
أبها - خفيفة
العرين - خفيفة
طريب - خفيفة
سراة عبيدة - متوسطة
أحد رفيدة - خفيفة
الواديين - متوسطة
خميس مشيط - خفيفة
البرك - خفيفة
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