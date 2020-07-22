تأمين ضد الغير على سيارات الهلال الأحمر

بعد سنوات من مطالبات منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتأمين على سيارات الهيئة وتصريحات المسؤولين الذين تعاقبوا على الهيئة وتحميلهم وزارة المالية مسؤولية عدم التأمين على سيارات الإسعاف، علمت «دوت الخليج» أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بصدد التعاقد مع شركة مختصة لتوفير تأمين ضد الغير على مركباتها خلال العام الميلادي الجاري.

كان مجلس الشورى أصدر في عام 2018 قرارا طالب فيه هيئة الهلال الأحمر بتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع مستوى وجودة الخدمة المقدمة ويقلل من التكاليف، وطالبها بوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية والتنسيق في هذا الشأن مع القطاع الصحي.

وسبق وأن وافق المجلس في الرابع عشر من محرم 1435 على توصيات تطالب الهيئة بتأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، ودعا في قراره إلى إشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية.

مراكز الهلال الأحمر وسيارات الإسعاف

2018

1454 سيارة

444 مركزا

2017

1289 سيارة

Advertisements

404 مراكز

2016

2017 سيارة

391 مركزا

2015

1965 سيارة

384 مركزا