تأمين ضد الغير على سيارات الهلال الأحمر

كان مجلس الشورى أصدر في عام 2018 قرارا طالب فيه هيئة الهلال الأحمر بتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع مستوى وجودة الخدمة المقدمة ويقلل من التكاليف، وطالبها بوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية والتنسيق في هذا الشأن مع القطاع الصحي.
وسبق وأن وافق المجلس في الرابع عشر من محرم 1435 على توصيات تطالب الهيئة بتأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، ودعا في قراره إلى إشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية.
مراكز الهلال الأحمر وسيارات الإسعاف
2018
1454 سيارة
444 مركزا
2017
1289 سيارة
404 مراكز
2016
2017 سيارة
391 مركزا
2015
1965 سيارة
384 مركزا
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