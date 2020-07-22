ضبط مطعم يجهز مواد غذائية فاسدة

ضبطت فرق الطوارئ والرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير أحد المطاعم بمدينة أبها تديره مجموعة من العمالة التي استغلت أحد المباني المغلقة المجاورة لتخزين المواد الغذائية الفاسدة. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية، رصدت تحركات العمالة بأحد المطاعم والتي كانت تتردد على أحد المواقع المغلقة بجوارهم باستمرار، حتى تمكنت الفرق التفتيشية من مداهمة الموقع بدعم الجهات الأمنية والذي تبين أنه تم تحويله إلى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة.



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