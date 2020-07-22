إغلاق وتغريم 35 منشأة غذائية وصحية مخالفة يوميا

زيارات تفتيشية
كشفت بيانات الهيئة، عن تنفيذها بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية في كافة مناطق المملكة لـ 51928 زيارة تفتيشية خلال أشهر «مارس، أبريل، مايو، يونيو» منها 22396 زيارة على المنشآت الغذائية ما يعادل نسبة 43.1% من إجمالي الزيارات التفتيشية، تلتها منشآت الأجهزة الطبية بـ 10538 زيارة بنسبة 20.3%، ثم منشآت الدواء بـ 10421 زيارة بنسبة 20.1%، وجاءت رابعاً منشآت التجميل بـ 5455 زيارة بنسبة 10.5%، ثم منشآت الأعلاف بـ 1973 زيارة بنسبة 3.8%، وحلت أخيرا منشآت المبيدات بـ 1145 زيارة نسبتها 2.2%.
عبوات مخالفة
بحسب البيانات نتج عن الزيارات التفتيشية ضبط 17 مليوناً و 753 ألفا و 754 عبوات مخالفة لمستحضرات صيدلانية وعشبية ومنتجات تجميلية ومبيدات صحة عامة، تصدرتها المنتجات التجميلية بـ 14.375.566 عبوة بنسبة 81% و 3.378.108 عبوات مستحضرات صيدلانية وعشبية و 80 عبوة مبيدات صحة عامة، فيما بلغت المنتجات المخالفة من المواد الغذائية 10.391.773 كيلو جرام و 853169 كيلو جراما من الأعلاف، كما شملت الضبطيات 133166 لتر مياه معبأة وعصيرات مخالفة، وأجهزة طبية بلغت 1.732.423 جهازا طبيا، إضافة إلى 16.067.281 منتجا طبيا مخالفا.
وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى تحقيقها معدلات مرتفعة تجاوزت المستهدف في مؤشر متوسط أداء فروعها بالمملكة لمباشرة البلاغات والشكاوى والرد عليها.
المخالفات والإغلاقات على المنشآت المخالفة خلال 4 أشهر
4007 مخالفات
143 منشأة أغلقت
35 إيقاف خط إنتاج
152 مخالفة مزاولة نشاط بدون تصريح
إجمالي الزيارات التفتيشية على المنشآت
51928 زيارة
22396 منشآت الغذاء
10538 الأجهزة الطبية
10421 الدواء
5455 التجميل
1973 الأعلاف
1145 المبيدات
الضبطيات
14.375.566 عبوة منتج تجميلي
3.378.108 مستحضر صيدلاني وعشبي
80 عبوة مبيدات صحة عامة
10.391.773 كجم مواد غذائية
853169 كجم أعلاف
133166 لتر مياه معبأة وعصيرات
1.732.423 جهازا طبيا
16.067.281 منتجا طبيا
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