إغلاق وتغريم 35 منشأة غذائية وصحية مخالفة يوميا

أسفرت أعمال الرقابة والتفتيش للهيئة العامة للغذاء والدواء عن إغلاق ومخالفة 4337 منشأة غذائية ودوائية وأجهزة ومنتجات طبية وتجميلية ومبيدات وأعلاف في جميع مناطق المملكة خلال 122 يوماً، بمعدل إغلاق ومخالفة أكثر من 35 منشأة يومياً، وذلك لضمان سلامة منتجات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، إذ سجلت 4007 مخالفات، كما أغلقت 143 منشأة، وأوقفت 35 خط إنتاج، فيما ضبطت 152 مخالفة مزاولة نشاط دون تصريح.

زيارات تفتيشية

كشفت بيانات الهيئة، عن تنفيذها بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية في كافة مناطق المملكة لـ 51928 زيارة تفتيشية خلال أشهر «مارس، أبريل، مايو، يونيو» منها 22396 زيارة على المنشآت الغذائية ما يعادل نسبة 43.1% من إجمالي الزيارات التفتيشية، تلتها منشآت الأجهزة الطبية بـ 10538 زيارة بنسبة 20.3%، ثم منشآت الدواء بـ 10421 زيارة بنسبة 20.1%، وجاءت رابعاً منشآت التجميل بـ 5455 زيارة بنسبة 10.5%، ثم منشآت الأعلاف بـ 1973 زيارة بنسبة 3.8%، وحلت أخيرا منشآت المبيدات بـ 1145 زيارة نسبتها 2.2%.

عبوات مخالفة

بحسب البيانات نتج عن الزيارات التفتيشية ضبط 17 مليوناً و 753 ألفا و 754 عبوات مخالفة لمستحضرات صيدلانية وعشبية ومنتجات تجميلية ومبيدات صحة عامة، تصدرتها المنتجات التجميلية بـ 14.375.566 عبوة بنسبة 81% و 3.378.108 عبوات مستحضرات صيدلانية وعشبية و 80 عبوة مبيدات صحة عامة، فيما بلغت المنتجات المخالفة من المواد الغذائية 10.391.773 كيلو جرام و 853169 كيلو جراما من الأعلاف، كما شملت الضبطيات 133166 لتر مياه معبأة وعصيرات مخالفة، وأجهزة طبية بلغت 1.732.423 جهازا طبيا، إضافة إلى 16.067.281 منتجا طبيا مخالفا.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى تحقيقها معدلات مرتفعة تجاوزت المستهدف في مؤشر متوسط أداء فروعها بالمملكة لمباشرة البلاغات والشكاوى والرد عليها.

المخالفات والإغلاقات على المنشآت المخالفة خلال 4 أشهر

4007 مخالفات

143 منشأة أغلقت

35 إيقاف خط إنتاج

152 مخالفة مزاولة نشاط بدون تصريح

إجمالي الزيارات التفتيشية على المنشآت

51928 زيارة

22396 منشآت الغذاء

10538 الأجهزة الطبية

Advertisements

10421 الدواء

5455 التجميل

1973 الأعلاف

1145 المبيدات

الضبطيات

14.375.566 عبوة منتج تجميلي

3.378.108 مستحضر صيدلاني وعشبي

80 عبوة مبيدات صحة عامة

10.391.773 كجم مواد غذائية

853169 كجم أعلاف

133166 لتر مياه معبأة وعصيرات

1.732.423 جهازا طبيا

16.067.281 منتجا طبيا