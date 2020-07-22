4 نقاط أمنية لمنع المخالفين من دخول المشاعر

شدد قائد مهام شرطة العاصمة المقدسة اللواء علوش بن بندور الحربي، على أن مهام القوة تتمثل في متابعة الأمن في كافة أرجاء مكة المكرمة عبر مراكز الشرط ومتابعة القضايا الجنائية وتقديم الجناة إلى الجهات المختصة، مبينا أن هناك 4 نقاط منع داخلية تتواجد في الوادي الأخضر المؤدي إلى عرفات، وطريق صقر قريش، وطريق المعيصم، وطريق الملك خالد، تتولى منع أي مخالف من الوصول إلى منطقة المشاعر المقدسة.

أضاف أن شرطة العاصمة المقدسة تقوم بتأمين حراسات أمنية على المحاجر الصحية ومساكن الحجاج ودعم العديد من اللجان الأمنية المرتبطة بمهام إمارة منطقة مكة المكرمة، لافتا النظر إلى أنه تم تكليف البحث والتحري بنشر فرق على أرض المشاعر المقدسة لرصد جميع الملاحظات التي تمس أمن الحج، داعيا الجميع إلى أهمية التقيد بالتعليمات والتنظيمات المنظمة لموسم حج هذا العام الاستثنائي.

تحايل على الأنظمة

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته اللواء محمد بن وصل الأحمدي، في رده على سؤال لـ"دوت الخليج"، أمس، في المؤتمر الأمني الثالث لحج هذا العام، حول لجوء البعض إلى التحايل على الأنظمة والتعليمات في تأدية الحج، أن التحايل مرفوض في تعاملاتنا الدنيوية، فما بالك بالأمور الشرعية التي تتعلق بالأجر والثواب، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يصدر التحايل من أي شخص عاقل باللجوء إلى أساليب غير نظامية مخالفة للشرع بغرض أداء نسك الحج.

احترازات وتدابير

عن آلية مسار الحجاج بالطواف والسعي، أضاف الأحمدي لـ"دوت الخليج" أن هناك حرصا من ولاة الأمر على الجانب الصحي، لذلك تم تحديد مسارات من بداية وصولهم ساحات المسجد الحرام، حيث تم تخصيص مسارات من بعد نزولهم من حافلاتهم وحتى وصولهم للمسجد الحرام، وتم تخصيص عدة أبواب للدخول وأخرى للخروج، وعند وصولهم للطواف هناك مسارات محددة، فلكل مجموعة مسار خاص في أداء الطواف والسعي، وجميعها تحقق التباعد الاجتماعي الذي نصت عليه الاحترازات والتدابير الوقائية.

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تعليمات تنظيمية

أوضح الأحمدي أن خطة أمن المسجد الحرام تقوم على 4 محاور تتمثل في المحور التنظيمي، علاوة على المحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، وكذلك المحور الإنساني، إضافة إلى المحور الصحي الذي تم التركيز عليه هذا العام، حيث تم من خلاله وضع آلية تحدد طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وذلك بتخصيص مسارات للحجاج من ساحتي المسجد الحرام الجنوبية والغربية، كما تم تحديد مسارات في صحن المطاف وأدوار المسعى المتكررة تضمن، بمشيئة الله تعالى، تطبيق الاحترازات والتدابير الإجرائية حفاظا على سلامة الحجاج.

وأوضح اللواء الأحمدي أنه لن يسمح بدخول أي شخص محرم إلى المسجد الحرام إلا للحجاج القادمين بتصاريح رسمية فقط، مهيبا بأهالي مكة المكرمة والمقيمين فيها ضرورة الالتزام بالتعليمات التنظيمية التي وضعت لتحقيق هدف سام وهو سلامة الحجاج.

القيادة والسيطرة

بين قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج العميد طارق بن أحمد الغبان أنه سيتم هذا العام تشغيل مركز القيادة والسيطرة بمنى ومزدلفة بكامل الطاقة التشغيلية، موضحا أن خطة مركز القيادة والسيطرة تعتمد على 5 محاور تتمثل في المحور الأمني والمحور التنظيمي والمحور الرقابي، وكذلك المحور التنسيقي والمحور الإنساني، لافتا النظر إلى أنه تتم مراقبة ومتابعة الموقف الأمني بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة على مدار الساعة من خلال توفير قاعدة موسعة من البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالجوانب الأمنية والمرورية، موضحا أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا مع الجهات الحكومية والخدمية والقيادات الميدانية لرفع مستوى منظومة العمل بالمركز.