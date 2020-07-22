تخريج الدفعة 98 من طلبة الملك فيصل الجوية

نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، حفل تخريج الدورة (98) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية، بحضور قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز.

إيمان وعقيدة

ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان كلمة قال فيها: إن قوة هذه البلاد المباركة تكمن في إيمانها بالله عز وجل وعقيدتها وقيادتها الحكيمة ورغبتها وقدرتها على التغيير والتطوير وإدارة الأزمات، حيث بذلت حكومتنا الرشيدة جهوداً كثيرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، بدأت مع اتخاذ قرارات استباقية تضمنت تدابير احترازية وإجراءات وقائية صارمة منذ الإعلان عن ظهور هذا الفيروس، كما دعمت قيادتنا جهود الأجهزة الحكومية التي عملت بروح الفريق في إطار من التعاون والتنسيق.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ثم أدى الخريجون القسم، بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.

وفاء وولاء

عقب الحفل قال قائد القوات الجوية الملكية السعودية في تصريح له بهذه المناسبة: إن القوات الجوية، تكتب فصلاً من فصول صفحات مسيرة التقدم والتطور والازدهار، التي يعيشها وطننا الحبيب تحت ظل ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، عادًا هذه المناسبة شاهداً من شواهد الوفاء والولاء، وثمرة من ثمرات الدعم والعطاء.