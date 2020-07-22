السعودية اليوم / هيئة الطيران المدني تنظم ورشة عمل إقليمية عن تدقيق أمن الطيران الدولي



الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

نظّمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع البرنامج التعاوني لأمن الطيران الشرق الأوسط الذي تترأسه المملكة العربية

وشهدت الورشة التي عُقدت خلال الفترة من (19 إلى 21 يوليو الجاري) في مبنى الهيئة العامة للطيران المدني بجدة، حضور عدد 20 متدرباً من منسوبي هيئة الطيران المدني في المملكة والجهات الأمنية العاملة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بالإضافة إلى حضور عدد 13 متدرباً من منسوبي أمن الطيران في كل من: المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وجمهورية السودان الشقيقة، وجمهورية ليبيا الشقيقة، وجمهورية العراق الشقيقة، وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد.

وهدفت الورشة التي قدمها مدربون معتمدون من المنظمة الدولية للطيران المدني "الأيكاو"، إلى تسليط الضوء على شرح أهداف برنامج التدقيق الدولي، وفهم منهجية وآلية التدقيق، ومراجعة وتحليل القواعد القياسية الرئيسة في الملحق السابع عشر – لأمن الطيران، بالإضافة إلى معرفة دور ومسؤوليات الدولة والمنظمة، وفهم آلية وضع خطة العمل التصحيحية بعد انتهاء التدقيق.

// انتهى //

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الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسنظّمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع البرنامج التعاوني لأمن الطيران الشرق الأوسط الذي تترأسه المملكة العربية السعودية ، والتابع للمنظمة الدولية للطيران المدني "الأيكاو"، ورشة عمل إقليمية بعنوان (تدقيق أمن الطيران الدولي- نهج الرصد المستمر).وشهدت الورشة التي عُقدت خلال الفترة من (19 إلى 21 يوليو الجاري) في مبنى الهيئة العامة للطيران المدني بجدة، حضور عدد 20 متدرباً من منسوبي هيئة الطيران المدني في المملكة والجهات الأمنية العاملة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بالإضافة إلى حضور عدد 13 متدرباً من منسوبي أمن الطيران في كل من: المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وجمهورية السودان الشقيقة، وجمهورية ليبيا الشقيقة، وجمهورية العراق الشقيقة، وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد.وهدفت الورشة التي قدمها مدربون معتمدون من المنظمة الدولية للطيران المدني "الأيكاو"، إلى تسليط الضوء على شرح أهداف برنامج التدقيق الدولي، وفهم منهجية وآلية التدقيق، ومراجعة وتحليل القواعد القياسية الرئيسة في الملحق السابع عشر – لأمن الطيران، بالإضافة إلى معرفة دور ومسؤوليات الدولة والمنظمة، وفهم آلية وضع خطة العمل التصحيحية بعد انتهاء التدقيق.// انتهى //00:12ت م0307

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