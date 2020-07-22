السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 110 وفيات و 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



لندن 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

سجلت بريطانيا 110 وفيات بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم أنه سُجل 445 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في عموم المملكة المتحدة 295817 شخصاً.

// انتهى //

23:53ت م

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لندن 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسسجلت بريطانيا 110 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 45422 شخصاً.وذكرت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم أنه سُجل 445 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في عموم المملكة المتحدة 295817 شخصاً.// انتهى //23:53ت م0303

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