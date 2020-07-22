

القاهرة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

سجلت مصر 676 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 549 حالةً من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 29473 حالةً.

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر هو 89078 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 4399 حالة وفاة.

// انتهى //

23:46ت م

0301



القاهرة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسسجلت مصر 676 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ، بالإضافة إلى 47 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 549 حالةً من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 29473 حالةً.وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر هو 89078 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 4399 حالة وفاة.// انتهى //23:46ت م0301

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 676 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 47 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.