السعودية اليوم / وزيران في حكومة جنوب إفريقيا يدخلان المستشفى لإصابتهما بفيروس كورونا



كيب تاون 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

قالت الرئاسة في جنوب إفريقيا اليوم، إن وزيرين في الحكومة دخلا المستشفى لإصابتهما بمرض كوفيد-19.

وأضافت أن وزير العمل والتوظيف زيمبيلاني نكيسي ووزير الموارد المعدنية جويدي مانتاشي دخلا المستشفى أمس، مشيرةً إلى أن الرجلين كانا يخضعان للعزل الذاتي بعد ثبوت إصابتهما بفيروس

وتشهد جنوب إفريقيا حالياً أحد أعلى معدلات العدوى بفيروس كورونا المستجد في العالم مسجلة 372628 إصابة مؤكدة و5173 حالة وفاة.

// انتهى //

23:43ت م

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كيب تاون 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسقالت الرئاسة في جنوب إفريقيا اليوم، إن وزيرين في الحكومة دخلا المستشفى لإصابتهما بمرض كوفيد-19.وأضافت أن وزير العمل والتوظيف زيمبيلاني نكيسي ووزير الموارد المعدنية جويدي مانتاشي دخلا المستشفى أمس، مشيرةً إلى أن الرجلين كانا يخضعان للعزل الذاتي بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد قبل نحو أسبوع.وتشهد جنوب إفريقيا حالياً أحد أعلى معدلات العدوى بفيروس كورونا المستجد في العالم مسجلة 372628 إصابة مؤكدة و5173 حالة وفاة.// انتهى //23:43ت م0299

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