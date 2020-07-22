السعودية اليوم / المغرب تسجل 180 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس كورونا



الرباط 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 180 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 15389 بعد تعافي 280 شخصاً.

// انتهى //

23:15ت م

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الرباط 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 17742، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 280، بعد الإعلان عن أربع وفيات جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 15389 بعد تعافي 280 شخصاً.// انتهى //23:15ت م0291

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