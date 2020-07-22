السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر 11 مخبأ لجماعات إرهابية



الجزائر 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

دمرت قوات الجيش الجزائري أحد عشر مخبأ لجماعات إرهابية وست قنابل محلية الصنع في أنحاء متفرقة من البلاد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن عمليات التمشيط والبحث عن فلول الإرهاب بكل من محافظات المدية وعين الدفلى وبجاية أمس مكنت من تدمير أحد عشر مخبأ لجماعات إرهابية وست قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى مصادرة كميات من المواد الغذائية والأدوية كانت بداخل المخابئ.

وأوقفت وحدات الجيش الجزائري في إطار محاربة التهريب والجريمة، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار ثمانية أشخاص وضبطت مركبة رباعية الدفع ومولدات كهربائية وثلاث مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، كما حجزت وصادرت 12120 وحدة من الألعاب النارية بمحافظة ورقلة.

وأخبر المصدر، عن إحباط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصاً كانوا على متن قارب محلي الصنع بمحافظة وهران غربي الجزائر.

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23:14ت م

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