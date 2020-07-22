شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «نادر» لفوزه برئاسة الدومينيكان والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للويس أبي نادر، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للويس أبي نادر.

وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والرقي".