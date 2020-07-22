شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لضبط مخالفات الشاحنات والمعدات الثقيلة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت حملة مشتركة، أمس، لضبط مخالفات وتجاوزات الشاحنات والمعدات الثقيلة في العاصمة الرياض. وقالت هيئة النقل عبر تويتر: "‏تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وبمشاركة فرع الهيئة العامة للنقل بمدينة الرياض والقطاعات الأمنية؛ انطلقت أمس حملة مشتركة لضبط مخالفات وتجاوزات الشاحنات والمعدات الثقيلة في العاصمة الرياض".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة لضبط مخالفات الشاحنات والمعدات الثقيلة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.