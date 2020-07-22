شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رفع ثوب الكعبة استعداداً لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

بدأ مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، منذ قليل، أعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج. وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كل عام وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج برفع ثوب الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، بفريق عمل من المختصين والفنيين بالمجمع يصل عددهم إلى 50 شخصاً.

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