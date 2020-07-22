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الملك سلمان وولي العهد يهنئان أبي نادر بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية بالدومينيكان
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لـ لويس أبي نادر، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان.
وقال الملك سلمان: “يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للويس أبي نادر بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان.
وقال ولي العهد: “يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والرقي”.
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