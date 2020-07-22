2020-07-22

أسعار النفط تصعد دولارًا بدعم من آمال في لقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط حوالي دولار للبرميل، يوم أمس الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر بدعم من اتفاق الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيزية ضخمة وأنباء مشجعة بشأن تجارب على لقاح لفيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.04 دولار، أو 2.4 بالمائة، لتسجل عند التسوية 44.32 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 1.15 دولار، أو 2.82 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 41.96 دولار للبرميل.

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ولقيت الأسعار دعمًا من توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو (859 مليار دولار) لدعم الاقتصادات التي تضررت من تداعيات الجائحة.

ويسمح الاتفاق للمفوضية الأوروبية بجمع مليارات اليوروات من أسواق رأس المال بالنيابة عن كل دول الاتحاد السبع والعشرين، وهو تحرك تضامني لم يسبق له مثيل في حوالي سبعة عقود من التكامل الأوروبي.

وصعدت أسواق الأسهم وسجل اليورو أعلى مستوى له في بضعة أشهر، في حين هبط الدولار الأمريكي، وهو عملة التسعير لمعظم عقود النفط، إلى أدنى مستوى منذ مارس أمام سلة من العملات.

ولقيت أسعار النفط دعمًا أيضًا من احتمالات أن توافق الولايات المتحدة قريبا على حزمة تحفيزية جديدة، بينما يتبقى أقل من أسبوعين على موعد انتهاء برنامج لمساعدات البطالة لملايين الأمريكيين.

وتنتظر أسواق النفط أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط العام ومشتقاته في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء ومن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

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