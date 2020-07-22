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فيديو.. الضباب يغطي أبها والأمطار زادتها جمالًا
خرج الأهالي والزوار لمشاهدة الطبيعة
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها
شهدت مدينة أبها، مساء أمس الثلاثاء، أمطارًا ما بين غزيرة ومتوسطة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
وشكل جريان مياه الأمطار بعض الشلالات الخلابة التي أضافت رونقًا من الجمال للطبيعة، كما شهدت المنطقة أيضًا ضبابًا كثيفًا غطى عددًا من الأحياء والشوارع الغربية لمدينة أبها.
وخرج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الساحرة التي عمت المدينة وما جاورها، فيما لا زالت حالة الطقس توحي بهطول المزيد من الأمطار؛ بحسب ما جاء في توقعات لهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وتوقعت الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران.
في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض وأجزاء من منطقتي الشرقية والقصيم، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
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