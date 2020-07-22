، ليبيا تسجل 108 حالات إيجابية جديدة بـ"كورونا".. و587 مصاباً بالجزائر ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب تعافي 38 مصاباً ووفاة حالة.
وفي التفاصيل أوضح المركز الليبي في بيان اليوم إنه تسلم 1117 عينة للكشف عن الفيروس ليتبين سلبية 1009 عينات، منها 38 حالة شفاء، وإيجابية 108 عينات موزعة بموجب 67 حالة جديدة و41 حالة مخالطين، إلى جانب تسجيل حالة وفاة وحيدة.
وسجلت الجزائر 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و13 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، حيث ذكر الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي يومي أن 246 مريضاً تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.
وأفاد "فورار" أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالجزائر بلغ 24.278 حالةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1100، في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 16.646.
وفي أوروبا، سجلت إيطاليا 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و128 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم: إن إجمالي حالات الوفاة بالفيروس زاد في آخر 24 ساعة بذلك إلى 35073 وفاة، بينما ارتفع تعداد الإصابات المسجلة في إيطاليا منذ تفشي الوباء إلى 244752 مصاباً.
وسجلت إسبانيا حالتي وفاة و1358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 266194 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 28424 حالةً.
ليبيا تسجل 108 حالات إيجابية جديدة بـ"كورونا".. و587 مصاباً بالجزائروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-22
سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب تعافي 38 مصاباً ووفاة حالة.
وفي التفاصيل أوضح المركز الليبي في بيان اليوم إنه تسلم 1117 عينة للكشف عن الفيروس ليتبين سلبية 1009 عينات، منها 38 حالة شفاء، وإيجابية 108 عينات موزعة بموجب 67 حالة جديدة و41 حالة مخالطين، إلى جانب تسجيل حالة وفاة وحيدة.
وسجلت الجزائر 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و13 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، حيث ذكر الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي يومي أن 246 مريضاً تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.
وأفاد "فورار" أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالجزائر بلغ 24.278 حالةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1100، في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 16.646.
وفي أوروبا، سجلت إيطاليا 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و128 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم: إن إجمالي حالات الوفاة بالفيروس زاد في آخر 24 ساعة بذلك إلى 35073 وفاة، بينما ارتفع تعداد الإصابات المسجلة في إيطاليا منذ تفشي الوباء إلى 244752 مصاباً.
وسجلت إسبانيا حالتي وفاة و1358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 266194 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 28424 حالةً.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
12:24 AM
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
12:51 AM
15 وفاة في إيطاليا.. وإسبانيا سجلت 1358 إصابة خلال 24 ساعة
سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب تعافي 38 مصاباً ووفاة حالة.
وفي التفاصيل أوضح المركز الليبي في بيان اليوم إنه تسلم 1117 عينة للكشف عن الفيروس ليتبين سلبية 1009 عينات، منها 38 حالة شفاء، وإيجابية 108 عينات موزعة بموجب 67 حالة جديدة و41 حالة مخالطين، إلى جانب تسجيل حالة وفاة وحيدة.
وسجلت الجزائر 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و13 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، حيث ذكر الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي يومي أن 246 مريضاً تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.
وأفاد "فورار" أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالجزائر بلغ 24.278 حالةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1100، في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 16.646.
وفي أوروبا، سجلت إيطاليا 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و128 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم: إن إجمالي حالات الوفاة بالفيروس زاد في آخر 24 ساعة بذلك إلى 35073 وفاة، بينما ارتفع تعداد الإصابات المسجلة في إيطاليا منذ تفشي الوباء إلى 244752 مصاباً.
وسجلت إسبانيا حالتي وفاة و1358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 266194 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 28424 حالةً.
، ليبيا تسجل 108 حالات إيجابية جديدة بـ"كورونا".. و587 مصاباً بالجزائر ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تسجل 108 حالات إيجابية جديدة بـ"كورونا".. و587 مصاباً بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.