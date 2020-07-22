، لاستئناف نشاطها.. شركات طيران أمريكية وأوروبية تطالب بإجراء فحوص "كورونا" للمسافرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتبرت الاختبارات وسيلة مناسبة لعودة الرحلات الجوية

طالبت شركات طيران أمريكية وأوروبية كبرى، الاتحاد الأوروبي والبيت الأبيض اليوم (الثلاثاء)، بدراسة برنامج أمريكي أوروبي مشترك لإجراء اختبارات كوفيد-19 للمسافرين عبر شركات الطيران، كطريقة للسماح للناس بالسفر مجددًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وإيلفا يوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، طلب الرؤساء التنفيذيون لشركات "أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"لوفتهانزا" و"انترناشيونال إيرلاينز جروب" بالاستئناف الآمن والسريع للسفر الجوي بين الولايات المتحدة وأوروبا، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت شركات الطيران في الرسالة إلى أن الاختبارات تنطوي على عددٍ من الصعوبات، لكننا برنامج تجريبي للاختبارات عبر جانبي الأطلسي قد يكون فرصة ممتازة لأن تعمل الحكومات والقطاع معًا، لإيجاد طرق للتغلب على العوائق واستكشاف جميع الحلول لحماية الصحة وبناء الثقة واستعادة سفر الركاب بشكل آمن بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وناقش مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي، فكرة الاختبارات كطريقة للسماح للأمريكيين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يتوصلوا لاتفاق.

وجميع الأوروبيين تقريبًا ممنوعون من السفر إلى الولايات المتحدة، وهناك قيود مماثلة مفروضة على الأمريكيين الراغبين في السفر إلى أغلب دول الاتحاد الأوروبي بسبب جائحة فيروس كورونا.