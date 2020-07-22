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سجلت تونس اليوم (الثلاثاء)، ثماني حالات إصابة وافدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها من الفيروس إلى 1.389 حالة مؤكدة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان إلى تسجيل 1.103 حالات شفاء من الوباء، في حين ظل عدد الوفيات عند 50 حالةً.
وقررت السلطات التونسية تشديد الرقابة الصحية بالمطارات والحدود البرية والموانئ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات المحلية والوافدة.
إصابة 8 تونسيين جدد بـ"كورونا" .. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 1.0389وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-21
سجلت تونس اليوم (الثلاثاء)، ثماني حالات إصابة وافدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها من الفيروس إلى 1.389 حالة مؤكدة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان إلى تسجيل 1.103 حالات شفاء من الوباء، في حين ظل عدد الوفيات عند 50 حالةً.
وقررت السلطات التونسية تشديد الرقابة الصحية بالمطارات والحدود البرية والموانئ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات المحلية والوافدة.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
09:50 PM
شفاء 1.103 مرضى من الفيروس
سجلت تونس اليوم (الثلاثاء)، ثماني حالات إصابة وافدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها من الفيروس إلى 1.389 حالة مؤكدة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان إلى تسجيل 1.103 حالات شفاء من الوباء، في حين ظل عدد الوفيات عند 50 حالةً.
وقررت السلطات التونسية تشديد الرقابة الصحية بالمطارات والحدود البرية والموانئ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات المحلية والوافدة.
، إصابة 8 تونسيين جدد بـ"كورونا" .. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 1.0389 ،
المصدر : الخليج 365
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