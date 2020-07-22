، عكس بريطانيا.. فرنسا لن تمنع "هواوي" من الاستثمار في أراضيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - ستحمي المواقع الحساسة المرتبطة بأمنها

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم (الثلاثاء)، أن فرنسا لن تمنع شركة هواوي الصينية من الاستثمار في البلد على عكس بريطانيا، التي قررت التخلص من معدات الشركة لشبكة الجيل الخامس بحلول عام2027.

وذكر "لو مير" أنه لا يوجد حظر شامل لـ"هواوي" في فرنسا ولكن ستجري حماية المواقع الحساسة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن فرنسا لن نحظر استثمار "هواوي" في شبكة الجيل الخامس، وسوف تحمي مصالح أمنها الوطني.