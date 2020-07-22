- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم (الثلاثاء)، أن فرنسا لن تمنع شركة هواوي الصينية من الاستثمار في البلد على عكس بريطانيا، التي قررت التخلص من معدات الشركة لشبكة الجيل الخامس بحلول عام2027.
وذكر "لو مير" أنه لا يوجد حظر شامل لـ"هواوي" في فرنسا ولكن ستجري حماية المواقع الحساسة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن فرنسا لن نحظر استثمار "هواوي" في شبكة الجيل الخامس، وسوف تحمي مصالح أمنها الوطني.
عكس بريطانيا.. فرنسا لن تمنع "هواوي" من الاستثمار في أراضيهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-21
أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم (الثلاثاء)، أن فرنسا لن تمنع شركة هواوي الصينية من الاستثمار في البلد على عكس بريطانيا، التي قررت التخلص من معدات الشركة لشبكة الجيل الخامس بحلول عام2027.
وذكر "لو مير" أنه لا يوجد حظر شامل لـ"هواوي" في فرنسا ولكن ستجري حماية المواقع الحساسة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن فرنسا لن نحظر استثمار "هواوي" في شبكة الجيل الخامس، وسوف تحمي مصالح أمنها الوطني.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
09:24 PM
ستحمي المواقع الحساسة المرتبطة بأمنها
أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم (الثلاثاء)، أن فرنسا لن تمنع شركة هواوي الصينية من الاستثمار في البلد على عكس بريطانيا، التي قررت التخلص من معدات الشركة لشبكة الجيل الخامس بحلول عام2027.
وذكر "لو مير" أنه لا يوجد حظر شامل لـ"هواوي" في فرنسا ولكن ستجري حماية المواقع الحساسة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن فرنسا لن نحظر استثمار "هواوي" في شبكة الجيل الخامس، وسوف تحمي مصالح أمنها الوطني.
، عكس بريطانيا.. فرنسا لن تمنع "هواوي" من الاستثمار في أراضيها ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر عكس بريطانيا.. فرنسا لن تمنع "هواوي" من الاستثمار في أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.