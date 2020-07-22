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ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، أن الرئيس دونالد ترامب سيركز عندما يستأنف الإفادات الصحفية عن فيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، على إعلان الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات وسبل المضي قدمًا بشأن الفيروس.
وأضافت "ماكناني" لقناة فوكس نيوز التلفزيونية، أن الإفادات الصحفية قد تكون يومية وستعقد عادة في الساعة الخامسة أو السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 أو 2200 بتوقيت جرينتش)؛ وفقاً لـ"رويترز".
ويوشك الكونجرس حالياً على مناقشة مشروع قانون آخر لتخفيف آثار فيروس كورونا، ومدّ يد العون في مواجهة الجائحة وتخفيف الآلام الاقتصادية التي تسببت فيها.فيروس كورونا الجديد
"ترامب" يستأنف الإفادات الصحفية بأخبار سارة عن "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-21
ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، أن الرئيس دونالد ترامب سيركز عندما يستأنف الإفادات الصحفية عن فيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، على إعلان الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات وسبل المضي قدمًا بشأن الفيروس.
وأضافت "ماكناني" لقناة فوكس نيوز التلفزيونية، أن الإفادات الصحفية قد تكون يومية وستعقد عادة في الساعة الخامسة أو السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 أو 2200 بتوقيت جرينتش)؛ وفقاً لـ"رويترز".
ويوشك الكونجرس حالياً على مناقشة مشروع قانون آخر لتخفيف آثار فيروس كورونا، ومدّ يد العون في مواجهة الجائحة وتخفيف الآلام الاقتصادية التي تسببت فيها.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
08:23 PM
الكونجرس يناقش مشروع قانون لتخفيف آثار الفيروس
ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، أن الرئيس دونالد ترامب سيركز عندما يستأنف الإفادات الصحفية عن فيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، على إعلان الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات وسبل المضي قدمًا بشأن الفيروس.
وأضافت "ماكناني" لقناة فوكس نيوز التلفزيونية، أن الإفادات الصحفية قد تكون يومية وستعقد عادة في الساعة الخامسة أو السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 أو 2200 بتوقيت جرينتش)؛ وفقاً لـ"رويترز".
ويوشك الكونجرس حالياً على مناقشة مشروع قانون آخر لتخفيف آثار فيروس كورونا، ومدّ يد العون في مواجهة الجائحة وتخفيف الآلام الاقتصادية التي تسببت فيها.
، "ترامب" يستأنف الإفادات الصحفية بأخبار سارة عن "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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