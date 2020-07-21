شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتلقى اتصالًا من ولي عهد أبو ظبي للاطمئنان على صحته والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يوليه 2020 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.

ووفقا لواس قد أعرب خادم الحرمين الشريفين رعاه الله عن شكره على مشاعره الأخوية الصادقة.

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