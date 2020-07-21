شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعرب عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يوليه 2020 توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة.

ووفقا لوكالة واس أعرب عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.

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