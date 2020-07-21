السعودية | خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من ولي عهد أبوظبي للاطمئنان على صحته

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:23 مساءً, 21 يوليو 2020 م المناطق- الرياض تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

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